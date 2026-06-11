11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طی دو ساعت گذشته، آژیرهای هشدار در این کشور برای دومین بار طنینانداز شده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود از شهروندان بحرینی خواست تا ضمن حفظ آرامش، فورا به نزدیکترین مکانهای امن و پناهگاهها مراجعه کنند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که شهروندان اخبار، تحولات و دستورالعملهای امنیتی را تنها از طریق کانالهای رسمی رسانهای دنبال کنند.
این تحولات اضطراری پس از آن صورت میگیرد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) پیشتر اعلام کرد به دستور رئیسجمهور این کشور، حملاتی را تحت عنوان «دفاع مشروع» علیه شمار زیادی از اهداف در داخل خاک ایران آغاز کرده است.
در مقابل، سپاه پاسداران ایران نیز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا، برخی مواضع، پایگاهها و تاسیسات مرتبط با ایالات متحده را در کشورهای کویت و بحرین هدف حملات تلافیجویانه خود قرار داده است.