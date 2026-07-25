25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در پی تصاعد تنشهای نظامی میان نیروهای مسلح عربستان سعودی و حوثیهای مورد حمایت ایران در یمن، مقامات ریاض در شهر ساحلی ینبع واقع در کرانه دریای سرخ برای سومین بار وضعیت هشدار حمله اعلام کردند.
بر اساس گزارشهای منطقهای، این هشدارها پس از تهدیدها و اقدامات تلافیجویانه اخیر حوثیها علیه ناوگان حملونقل و تاسیسات ساحلی عربستان در دریای سرخ صادر شده است.
شهر ینبع به عنوان یکی از بنادر کلیدی و مراکز پایگاهی پالایشگاهی و تجاری عربستان در ساحل دریای سرخ، طی روزهای اخیر تحت تدابیر شدید امنیتی و پدافندی قرار گرفته است.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره وقوع احتمالی خسارات یا اصابت موشکی و پهپادی در این منطقه منتشر نشده است.