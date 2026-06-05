درپی شکست تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان، ارتش اسرائیل خواستار تخلیه ساکنان برخی مناطق جنوب لبنان شد.

شکست مذاکرات آتش‌بس، اسرائیل خواستار تخلیه چندین منطقه لبنان شد درپی شکست تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان، ارتش اسرائیل خواستار تخلیه ساکنان برخی مناطق جنوب لبنان شد.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

پس از شکست تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله، ارتش اسرائیل با تهدید به حمله به چند منطقه در جنوب لبنان، از ساکنان این مناطق خواست منازل خود را ترک کنند.

آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که ارتش این کشور شهرک‌های آرنایه، انقون و کفرفیلا در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار خواهد داد.

وی از ساکنان این مناطق خواست دست‌کم یک کیلومتر از محل سکونت خود فاصله بگیرند و منطقه را ترک کنند.

این سه شهرک در شمال رودخانه زهرانی قرار دارند و هشدار اسرائیل پس از شکست ابتکار آتش‌بس با میانجیگری آمریکا صادر شده است.

اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که بر اثر آن بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند. در این مدت، ارتش اسرائیل بارها با صدور هشدارهای مشابه، ساکنان ده‌ها شهرک و روستا در جنوب لبنان را وادار به ترک محل زندگی خود کرده است.

وزارت خارجه آمریکا سوم ژوئن اعلام کرده بود که اسرائیل و لبنان بر سر یک آتش‌بس فراگیر به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که توقف کامل حملات حزب‌الله و عقب‌نشینی نیروهای این گروه به جنوب رودخانه لیتانی را پیش‌شرط اجرای آن عنوان می‌کرد.

با این حال، حزب‌الله روز چهارم ژوئن این آتش‌بس مشروط را رد کرد و در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.