Muhammed Emin Canik
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شهرکنشینان افراطی اسرائیلی با یورش به شهرک «الجبیه» در شمالغرب رامالله در کرانه باختری اشغالی، یک مسجد و چندین خودروی متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیده و شعارهای نژادپرستانه بر دیوارها نوشتند.
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، این حمله طی شب گذشته توسط گروهی از شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی انجام شده است.
وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین نیز با محکوم کردن این حمله اعلام کرد که این اقدام یک حادثه فردی نیست، بلکه بخشی از سیاست سازمانیافته دولت اسرائیل برای ارعاب فلسطینیان و هدف قرار دادن هویت دینی آنان است.
در بیانیه این وزارتخانه همچنین آمده است که سکوت جامعه جهانی باعث تشویق اسرائیل به ادامه تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی شده است. این نهاد از فلسطینیان خواست برای حفاظت از اماکن عبادی در مساجد حضور یابند و از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز خواست مسئولیت خود را در تأمین حفاظت فوری از اماکن مقدس بر عهده بگیرند.
وزارت اوقاف فلسطین همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای دفاع از مقدسات اسلامی و مسیحی که در معرض حملات شدید اسرائیل قرار دارند، اقدامات فوری انجام دهند.
بر اساس آمار شورای مقابله با دیوار حائل و شهرکسازی وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین، نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان تنها در ماه آوریل 1637 حمله علیه فلسطینیان در کرانه باختری انجام دادهاند. طبق آمار سازمانهای فلسطینی، از اکتبر 2023 تاکنون دستکم 1155 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل و شهرکنشینان در کرانه باختری کشته، 11 هزار و 7500 نفر زخمی و حدود 22 هزار نفر نیز بازداشت شدهاند.