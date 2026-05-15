شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی با یورش به شمال‌غرب رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، یک مسجد و چندین خودروی متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند.

شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی، مسجدی را در کرانه باختری به آتش کشیدند شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی با یورش به شمال‌غرب رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، یک مسجد و چندین خودروی متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی با یورش به شهرک «الجبیه» در شمال‌غرب رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، یک مسجد و چندین خودروی متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیده و شعارهای نژادپرستانه بر دیوارها نوشتند.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، این حمله طی شب گذشته توسط گروهی از شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی انجام شده است.

وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین نیز با محکوم کردن این حمله اعلام کرد که این اقدام یک حادثه فردی نیست، بلکه بخشی از سیاست سازمان‌یافته دولت اسرائیل برای ارعاب فلسطینیان و هدف قرار دادن هویت دینی آنان است.

در بیانیه این وزارتخانه همچنین آمده است که سکوت جامعه جهانی باعث تشویق اسرائیل به ادامه تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی شده است. این نهاد از فلسطینیان خواست برای حفاظت از اماکن عبادی در مساجد حضور یابند و از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز خواست مسئولیت خود را در تأمین حفاظت فوری از اماکن مقدس بر عهده بگیرند.

وزارت اوقاف فلسطین همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای دفاع از مقدسات اسلامی و مسیحی که در معرض حملات شدید اسرائیل قرار دارند، اقدامات فوری انجام دهند.

بر اساس آمار شورای مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین، نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان تنها در ماه آوریل 1637 حمله علیه فلسطینیان در کرانه باختری انجام داده‌اند. طبق آمار سازمان‌های فلسطینی، از اکتبر 2023 تاکنون دست‌کم 1155 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری کشته، 11 هزار و 7500 نفر زخمی و حدود 22 هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.