با وجود ادامه آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل و هشدارهای ایران، حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان در طول روز دست‌کم 17 کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

شمار قربانیان حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان به 17 نفر رسید با وجود ادامه آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل و هشدارهای ایران، حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان در طول روز دست‌کم 17 کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

منابع رسمی لبنان اعلام کردند شمار قربانیان حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور در طول روز به 17 نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی شهرها و مناطق مختلف در استان‌های صور، صیدا و النبطیه را هدف قرار دادند. در شدیدترین حمله، 9 نفر در شهرک طیردیبا در منطقه صور جان باختند و 7 نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در حملات به شهرک دیرقانون النهر 3 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند و در منطقه مساکن شعبیه در شهر صور نیز یک نفر جان باخته و 5 نفر دیگر مجروح شدند.

این حملات در حالی صورت گرفت که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی و در 17 مه برای 45 روز تمدید شده بود، همچنان به‌طور رسمی برقرار است.

پیش‌تر قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء مسئول هدایت عملیات نظامی ایران، اعلام کرده بود عملیات علیه اسرائیل متوقف شده است، اما هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، پاسخ شدیدتری داده خواهد شد.

رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش داده بودند که دولت اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده، اما عملیات نظامی علیه لبنان را ادامه خواهد داد.

وزارت بهداشت لبنان پیش‌تر اعلام کرد که از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل در دوم مارس تاکنون، دست‌کم 3 هزار و 666 نفر در این کشور جان باخته‌اند. با وجود توافق‌های متعدد آتش‌بس و تلاش‌های میانجی‌گرانه آمریکا، حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه دارد.

