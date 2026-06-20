با وجود توافق آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، حملات سنگین ارتش اسرائیل به مناطق مختلف لبنان 28 کشته برجا گذاشت.

شمار قربانیان حملات امروز ارتش اسرائیل به لبنان به 28 کشته افزایش یافت با وجود توافق آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، حملات سنگین ارتش اسرائیل به مناطق مختلف لبنان 28 کشته برجا گذاشت.

بیروت / خبرگزاری آنادولو

تشدید حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی و شرقی لبنان، ده‌ها کشته و مجروح برجا گذاشت و موج جدیدی از ویرانی را در این کشور ایجاد کرد.

ارتش اسرائیل از شب گذشته شهرهای نبطیه، صور و صیدا در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی سنگین قرار داد. در حمله هوایی به شهرک «قناریت» در منطقه صیدا 7 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند.



همچنین اداره دفاع مدنی لبنان از جان باختن 16 نفر در پی حملات به استان نبطیه خبر داد. در همین حال، حمله به شهرک «باریش» در صور منجر به کشته شدن 4 عضو یک خانواده از جمله دو کودک شد و حمله به شهرک «سحمر» در شرق لبنان نیز 1 کشته برجا گذاشت.

این حملات مرگبار در حالی ادامه دارد که ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان، تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای «توافق اسلام‌آباد» را برای توقف جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی امضا کرده‌اند.



بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل در 2 مارس تاکنون، 3980 نفر جان باخته‌اند و شمار آوارگان از 1 میلیون نفر فراتر رفته است.

