شمار جان‌باختگان حملات شبانه اسرائیل به جنوب لبنان به 14 نفر رسید در پی حملات سنگین ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان از ساعات اولیه دیشب، شمار جان‌باختگان به 14 نفر افزایش یافت.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

حملات ارتش اسرائیل به خاک لبنان که از 2 مارس 2026 آغاز شده است، با شدت تمام ادامه دارد. طبق گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، حملات متمرکز بر شهر «نبطیه» و حومه آن تلفات و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است.

در جریان حمله به شهر «طول»، 3 نفر از جمله یک امدادگر جان خود را از دست دادند و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند، به این ترتیب شمار جان‌باختگان حملات شبانه اسرائیل به جنوب لبنان به 14 نفر افزایش یافته است.



وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن عامدانه کادر درمان، در عملیات‌های امداد و نجات اختلال ایجاد می‌کند؛ اقدامی که «نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی» محسوب می‌شود.

ارتش اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری‌ها، یک خانه مسکونی در این شهرک را هدف حمله هوایی قرار داد. هدف قرار گرفتن محل تجمع ژنراتورهای برق منجر به تخریب کامل تأسیسات و وقوع آتش‌سوزی گسترده شد.



شهرهای خیام و کفر رمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند و تانک‌های اسرائیلی مناطقی در صور از جمله منصوری، قلیله و حنیه را زیر آتش گرفتند.

آمار کلی بحران ارتش اسرائیل که از ابتدای ماه مارس با ادعای شلیک موشک، حملات هوایی و دریایی گسترده‌ای را علیه بیروت و سایر نقاط لبنان آغاز کرده بود، اکنون به دنبال گسترش اشغالگری زمینی است. طبق آخرین داده‌های وزارت بهداشت لبنان از ابتدای درگیری‌ها (2 مارس) به 1953 نفر رسیده است.

دولت لبنان شمار افرادی که مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند را بیش از 1 میلیون و 162 هزار نفر اعلام کرده است.

