وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 73 هزار و 221 نفر خبر داد.

شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه به 73 هزار و 221 نفر رسید وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 73 هزار و 221 نفر خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیه‌ای، آخرین آمار مربوط به جان‌باختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.

طبق آمار این وزارتخانه، طی 48 ساعت گذشته، پیکر 7 فلسطینی و 28 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشته‌شدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 73 هزار و 221 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 643 تن افزایش یافته است.

همچنین از زمان اجرای آتش‌بس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 1098 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته‌ و 3 هزار و 535 نفر نیز مجروح شده‌اند.

این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.