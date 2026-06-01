01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی و 40 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 941 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 967 تن افزایش یافته است.
همچنین از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 932 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته و 2 هزار و 859 نفر نیز مجروح شدهاند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.