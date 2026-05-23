وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 783 نفر خبر داد.

شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه به 72 هزار و 783 نفر رسید وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 783 نفر خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیه‌ای، آخرین آمار مربوط به جان‌باختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.

طبق آمار این وزارتخانه، طی 48 ساعت گذشته، پیکر 8 فلسطینی و 29 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشته‌شدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 783 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 779 تن افزایش یافته است.

همچنین از زمان اجرای آتش‌بس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 890 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته‌اند. این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.