Ömer Erdem
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار جانباختگان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 562 نفر رسیده است.
این وزارتخانه تاکید کرد که علیرغم آتشبس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه غزه ادامه میدهد و در 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی دیگر و 4 مجروح به بیمارستانها منتقل شده است.
همچنین اعلام شد از زمان اجرای آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 786 نفر جان خود را از دست داده، 2 هزار و 217 نفر زخمی شدهاند و پیکر 761 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 562 نفر و شمار زخمیها به 172 هزار و 320 نفر رسیده است.
در ادامه گزارش تاکید شده که همچنان هزاران پیکر زیر آوار در نوار غزه باقی ماندهاند.