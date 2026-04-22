وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار جان‌باختگان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 562 نفر رسیده است.

شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه به 72 هزار و 562 نفر رسید وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار جان‌باختگان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 562 نفر رسیده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار جان‌باختگان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 562 نفر رسیده است.

این وزارت‌خانه تاکید کرد که علی‌رغم آتش‌بس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه غزه ادامه می‌دهد و در 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی دیگر و 4 مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شده است.

همچنین اعلام شد از زمان اجرای آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 786 نفر جان خود را از دست داده، 2 هزار و 217 نفر زخمی شده‌اند و پیکر 761 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

بر اساس این آمار، مجموع جان‌باختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 562 نفر و شمار زخمی‌ها به 172 هزار و 320 نفر رسیده است.

در ادامه گزارش تاکید شده که همچنان هزاران پیکر زیر آوار در نوار غزه باقی مانده‌اند.