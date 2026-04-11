Çağrı Koşak
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را منتشر کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 48 ساعت گذشته، پیکر 11 فلسطینی و 26 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بدین ترتیب، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 328 نفر افزایش یافته است.
این در حالی است که ارتش اسرائیل بهرغم آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها در نوار غزه باشد.