Nazenin Alp
04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
مکه/خبرگزاری آنادولو
شرکت توسعه و عمرانی امالقری (Umm Al Qura for Development and Construction) عربستان سعودی از آغاز پروژه جدید «مسار گاردنز» (Masar Gardens) در شهر مکه خبر داد؛ پروژهای که به عنوان امتداد طبیعی پروژه «مقصد مسار» (Masar Destination) طراحی شده و قرار است تجربهای شهری با طراحی مدرن، فضاهای عمومی و زیرساختهای باکیفیت را برای ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند.
این شرکت اعلام کرد پروژه مسار گاردنز بخشی از راهبرد پنجساله آن برای ایجاد مجموعهای متنوع از مقاصد شهری و سرمایهگذاری در منطقه غربی عربستان سعودی است و نشاندهنده حرکت این شرکت فراتر از اتکا به یک پروژه شاخص واحد محسوب میشود.
یاسر عتيق، مدیرعامل این شرکت گفت: راهاندازی این پروژه گامی مهم در مسیر تنوعبخشی به سبد توسعهای شرکت و گسترش نقش آن در بخش مقاصد شهری به شمار میرود.
وی افزود: هدف این پروژه، ایجاد محیطهایی پویا و پیوندخورده با جامعه محلی، در عین حفظ هویت و ویژگیهای منحصربهفرد منطقه است.
پروژه مسار گاردنز در قالب یک ائتلاف راهبردی توسعه خواهد یافت.
در این چارچوب، شرکت امالقری نقش رهبر ائتلاف و مدیر توسعه را بر عهده خواهد داشت.
شرکت توسعه و عمرانی مکه (Makkah Construction and Development Company) به عنوان شریک مالی، تامین غرامت نقدی مالکان املاک را بر عهده میگیرد و شرکت اتحاد الراجحی (Al Rajhi Union Real Estate Company) نیز به عنوان شریک فنی، عملیات اجرایی توسعه را انجام خواهد داد.
این پروژه در چند مرحله و مطابق با اهداف توسعه پایدار شهری اجرا خواهد شد و مجموعا حدود 1.2 میلیون متر مربع مساحت خواهد داشت که شامل 841 هزار متر مربع در منطقه غرب الهنداویه و 308 هزار متر مربع در جنوب الهنداویه است.
هزینه اولیه این طرح برای زیرساختها و زمین حدود 6 میلیارد ریال سعودی برآورد شده و زمان اجرای آن حداکثر 5 سال پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام شرکت، مسار گاردنز با محوریت مفاهیم پایداری، اتصالپذیری و کیفیت زندگی طراحی شده و بیش از 140 هزار متر مربع فضای سبز، شبکه راهها، زیرساختهای عمومی، مسیرهای پیادهروی به طول بیش از 8 کیلومتر و مسیر دوچرخهسواری 17 کیلومتری را در بر خواهد گرفت.
در مرحله نخست، زیرساختها، تاسیسات عمومی، فضاهای باز و تعدادی قطعه زمین چندمنظوره آمادهسازی خواهند شد. مراحل بعدی نیز شامل توسعه بخشهای مسکونی، تجاری، گردشگری و خدمات عمومی خواهد بود.
شرکت امالقری اعلام کرد هدف نهایی این پروژه ایجاد یک مقصد شهری یکپارچه برای زندگی، کار، تفریح و گردشگری است که در عین ارتقای کیفیت زندگی و حملونقل مدرن، از پایداری اقتصادی و اجتماعی بلندمدت شهر مکه حمایت کند.