ارتش اسرائیل با وجود ادامه حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به جنوب لبنان از نیمه‌شب، تاکنون توضیح رسمی درباره این عملیات ارائه نکرده است.

سکوت ارتش اسرائیل درباره حملات مرگبار به جنوب لبنان ارتش اسرائیل با وجود ادامه حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به جنوب لبنان از نیمه‌شب، تاکنون توضیح رسمی درباره این عملیات ارائه نکرده است.

قدس/خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل با وجود ادامه حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به جنوب لبنان از نیمه‌شب گذشته، تاکنون توضیح رسمی درباره این عملیات ارائه نکرده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل به درخواست خبرگزاری آنادولو برای اظهارنظر درباره حملات به لبنان پاسخ نداد. با این حال، الا واویه، سخنگوی ارتش، در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که در صورت توقف «نقض آتش‌بس» از سوی حزب‌الله، آرامش در اسرائیل و لبنان برقرار خواهد شد.

تلویزیون دولتی اسرائیل «کان» نیز گزارش داد که حملات به لبنان به این دلیل ادامه دارد که دولت تل‌آویو هنوز دستوری برای توقف عملیات به ارتش صادر نکرده است.

ارتش اسرائیل، با وجود توافق ایران و آمریکا و اعلام آتش‌بس، از ساعات شب مناطق نبطیه و شهرک‌های اطراف آن را هدف قرار داده است. اداره دفاع مدنی لبنان اعلام کرده در این حملات بیش از 20 نفر کشته شده‌اند.

پیش‌تر یک مقام اسرائیلی بدون ذکر نام گفته بود که آتش‌بس تازه میان اسرائیل و حزب‌الله از روز گذشته به اجرا درآمده است. در توافق ایران و آمریکا نیز بر اجرای آتش‌بس در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید شده بود؛ موضوعی که واکنش‌هایی را در اسرائیل برانگیخت.