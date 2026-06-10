سپاه پاسداران: 4 هدف مهم در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار دادیم

Nazenin Alp
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سپاه پاسداران ایران در بیانیهای اعلام کرد که در ادامه عملیات مقابلهبهمثل و پس از حمله به 21 هدف در پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 در آسمان شهرستان جم، نیروهای هوافضای سپاه 4 هدف مهم در پایگاه هوایی الازرق اردن را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، آشیانههای جنگندههای اف-35 و مرکز فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی در الازرق از جمله اهدافی بودهاند که با موشکهای دوربرد سوخت جامد مورد حمله قرار گرفتهاند.