سپاه پاسداران ایران اعلام کرد اعلام کرد در ادامه عملیات مقابله‌به‌مثل، 4 هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های اف-35 و مرکز فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق اردن را با موشک‌های دوربرد هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران: 4 هدف مهم در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار دادیم سپاه پاسداران ایران اعلام کرد اعلام کرد در ادامه عملیات مقابله‌به‌مثل، 4 هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های اف-35 و مرکز فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق اردن را با موشک‌های دوربرد هدف قرار داده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه عملیات مقابله‌به‌مثل و پس از حمله به 21 هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 در آسمان شهرستان جم، نیروهای هوافضای سپاه 4 هدف مهم در پایگاه هوایی الازرق اردن را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، آشیانه‌های جنگنده‌های اف-35 و مرکز فرماندهی و کنترل نیروهای آمریکایی در الازرق از جمله اهدافی بوده‌اند که با موشک‌های دوربرد سوخت جامد مورد حمله قرار گرفته‌اند.