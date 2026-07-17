سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا به زیرساخت‌های مخابراتی، ریلی و خودروهای غیرنظامی در ایران، مواضع متعددی از نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران ایران: چندین پایگاه متعلق به آمریکا در کویت هدف قرار گرفت سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا به زیرساخت‌های مخابراتی، ریلی و خودروهای غیرنظامی در ایران، مواضع متعددی از نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده است.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حملات دیشب آمریکا، اعلام کرد: «واشنگتن با محاسبات غلط درباره ضعف ایران و در میانه روند مذاکرات، دست به حملاتی زده که منجر به جان باختن تعدادی از غیرنظامیان، کارکنان بخش مخابرات و راه‌آهن شده است».

در این بیانیه آمده است: «نیروهای سپاه در جریان "موج دوازدهم عملیات نصر-2"، چندین هدف استراتژیک نظامی آمریکا در خاک کویت را در هم کوبیده‌اند. این اهداف شامل رادار کشف و هشدار زودهنگام پدافند موشکی، انبارهای مهمات، سکوهای پرتاب موشک زمین‌به‌زمین و تعداد قابل توجهی از موشک‌های ذخیره متعلق به این سامانه‌ها بوده است».

سپاه پاسداران در بخش دیگری از این بیانیه، به ایالات متحده هشدار داد که عملیات‌های تلافی‌جویانه ایران تا زمان توقف کامل «تجاوزات واشنگتن» علیه منافع و غیرنظامیان ایرانی ادامه خواهد داشت.

