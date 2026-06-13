Çağrı Koşak
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی چندین پهپاد متعلق به ایران که قصد هدف قرار دادن کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز داشتند را سرنگون کردهاند.
سنتکام مدعی شد: ایران با هدف حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، چندین پهپاد تهاجمی یکطرفه پرتاب کرد. نیروهای آمریکایی طی ساعات اخیر همه این پهپادها را سرنگون کردند و جریان تردد در تنگه بدون مانع ادامه دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: کریدور تجارت بینالمللی همچنان برای عبور و مرور باز است.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته اعلام کرده بود که توافق با ایران در آستانه نهایی شدن قرار دارد و آخرین اقدامات برای تکمیل متن تفصیلی تفاهمنامه ادامه دارد.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نیز درباره مذاکرات میان آمریکا و ایران گفته بود: صلح هرگز تا این اندازه نزدیک نبوده است.
با وجود ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران، تنشهای نظامی در منطقه همچنان ادامه دارد.