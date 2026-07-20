سنتکام: مسیر 6 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادیم

20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: ناوشکن موشکانداز (USS John Finn DDG-113) همچنان در اجرای مأموریت مرتبط با محاصره دریایی ایران فعالیت میکند.
در این بیانیه آمده است: نیروهای آمریکایی عملیات خود را با دقت ادامه میدهند و برای تضمین اجرای محاصره دریایی، مسیر حرکت 6 کشتی تجاری را تغییر دادهاند و یک کشتی نیز از چرخه فعالیت خارج شده است.
سنتکام همچنین تصویری از نیروهای نظامی آمریکا در حال انجام ماموریت منتشر کرد.