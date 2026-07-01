سفر کالین به کرکوک

Haydar Karaalp, Ali Makram Ghareeb
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
کرکوک/ خبرگزاری آنادولو
ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) که به عراق سفر کرده از قلعه تاریخی کرکوک بازدید کرد.
کالین در فرودگاه بینالمللی کرکوک مورد استقبال محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک قرار گرفت.
کالین سپس از قلعه کرکوک و آرامگاه شهدای ترک بازدید کرد.
سپس او از به دفتر مرکزی جبهه ترکمنهای عراق رفته و با مقامات ترکمن دیدار کرد.
رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه همچنین در استانداری کرکوک با محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک دیدار و گفتگو کرد.