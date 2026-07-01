رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، در ادامه تماس‌های خود در عراق، از کرکوک بازدید کرد.

سفر کالین به کرکوک رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، در ادامه تماس‌های خود در عراق، از کرکوک بازدید کرد.

کرکوک/ خبرگزاری آنادولو

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) که به عراق سفر کرده از قلعه تاریخی کرکوک بازدید کرد.

کالین در فرودگاه بین‌المللی کرکوک مورد استقبال محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک قرار گرفت.

کالین سپس از قلعه کرکوک و آرامگاه شهدای ترک بازدید کرد.

سپس او از به دفتر مرکزی جبهه ترکمن‌های عراق رفته و با مقامات ترکمن دیدار کرد.

رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه همچنین در استانداری کرکوک با محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک دیدار و گفتگو کرد.