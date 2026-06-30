Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız
30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
حازم قاسم، سخنگوی حماس در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» اعلام کرد که هیاتی از این جنبش برای بررسی راهکارهای اجرای توافق آتشبس در نوار غزه به قاهره سفر کرده است.
قاسم تصریح کرد که حماس و گروههای فلسطینی طی روزهای گذشته پیشنهادهایی "منطقی و قابلقبول" برای اجرای توافق ارائه کردهاند که با استقبال میانجیگران روبهرو شده است.
او افزود: این سفر با هدف وارد کردن این پیشنهادها به مرحله اجرا انجام شده و اکنون مسئولیت وادار کردن اسرائیل به پایبندی به مفاد توافقشده بر عهده میانجیگران است.
از سوی دیگر، شبکه «القاهره الاخباریه» نیز گزارش داده که هیات حماس برای ازسرگیری مذاکرات درباره نقشه راه اجرای مرحله دوم طرح آتشبس وارد پایتخت مصر شده است.
به گزارش این شبکه، رهبران حماس حمایت کامل خود را از اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعلام و برای رفع موانع آن ابراز آمادگی کردهاند. همچنین مذاکرات در فضایی مثبت جریان دارد و نسبت به تکمیل اجرای طرح صلح خوشبینی زیادی وجود دارد.