گزارش‌ها حاکی است که سخنگوی حماس از حمله هوایی اسرائیل به خودروی او در نوار غزه جان سالم به‌در برده است.

سخنگوی حماس از حمله هوایی اسرائیل جان سالم به‌در برد گزارش‌ها حاکی است که سخنگوی حماس از حمله هوایی اسرائیل به خودروی او در نوار غزه جان سالم به‌در برده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

گزارش‌ها حاکی است که حازم قاسم، سخنگوی حماس از حمله هوایی اسرائیل به خودروی او در نوار غزه جان سالم به‌در برده است.

بر اساس گزارش شبکه «العربیه» مستقر در عربستان سعودی که به نقل از یک منبع امنیتی در غزه منتشر شده است، ارتش اسرائیل خودروی قاسم را با حمله هوایی هدف قرار داد.

گفته شده که قاسم هنگام حمله در خودرو حضور نداشته اما محافظ او در این حمله جان خود را از دست داده است.

ارتش اسرائیل، با وجود آتش‌بسی که در 10 اکتبر 2025 اجرایی شد، تقریبا هر روز حملاتی را در نوار غزه انجام می‌دهد. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام‌شده، از زمان آتش‌بس تاکنون، در حملات اسرائیل به غزه 1092 نفر جان باخته و 3507 نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکرهای بی‌جان 799 نفر از زیر آوار بیرون آورده شده است.

از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023 تاکنون، شمار کل جان‌باختگان به 73 هزار و 118 نفر و شمار زخمی‌ها به 173 هزار و 615 نفر افزایش یافته است.