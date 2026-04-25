سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج، حمله پهپادی به کویت را محکوم کردند سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج و کشورهای منطقه حمله پهپادی به شمال کویت را به شدت محکوم و بر ثبات منطقه تاکید کردند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای، حمله پهپادی صورت گرفته از مبدأ عراق به مناطق شمالی کویت را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خود بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات کشورهای عضو تاکید کرده است.

جاسم محمد البودیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج نیز در واکنشی رسمی اعلام کرد که این حمله نقض بارز اصول روابط همسایگی و قوانین بین‌المللی است. وی همچنین حمایت قاطع این شورا از تمامی اقدامات کویت برای حفظ امنیت خود را ابراز داشت.

همزمان، وزارتخانه‌های امور خارجه عربستان سعودی و قطر نیز با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، ضمن محکومیت شدید این اقدام خصمانه، همبستگی کامل خود را با دولت و ملت کویت اعلام کردند. این کشورها بر لزوم مقابله با تهدیداتی که صلح و امنیت منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهند، پافشاری کردند.

