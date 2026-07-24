سازمان ملل: سوریه یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مفقودین در جهان را دارد

24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
کارلا کینتانا، معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس نهاد مستقل جستجوی مفقودین سوریه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، گزارشی از فعالیتهای مرتبط با جستجوی افراد مفقودشده در سوریه ارائه داده و اعلام کرد بررسی سرنوشت صدها هزار مفقود، از عمیقترین چالشهای پس از جنگ در این کشور است.
وی با اشاره به لزوم بازسازی شهرهای ویرانشده در جریان جنگ داخلی سوریه تاکید کرد: یکی از عمیقترین چالشهای پیشرو، بررسی سرنوشت صدها هزار فرد مفقودشده در سوریه است.
کینتانا تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که سوریه چه از نظر ارقام مطلق و چه نسبت به کل جمعیت، در زمره کشورهایی قرار دارد که بالاترین آمار افراد مفقود در جهان را به خود اختصاص داده است.
رئیس موسسه مستقل مفقودین سوریه با بیان اینکه جستجوی شهروندان مفقود پس از بیش از 50 سال شکنجه، بازداشت و ناپدیدسازی همچنان یکی از فوریترین بحرانهای این کشور است، افزود: هر شهروند سوری یک نزدیک مفقودشده دارد و تمام خانوادهها در سوریه فردی را میشناسند که مفقود شده است.
کینتانا در ادامه تشریح مراحل طیشده برای یافتن مفقودان سوری تاکید کرد که این روند اقدامی یکجانبه نیست و نیازمند همکاریهای جمعی در سطوح ملی و بینالمللی است.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای این نهاد علاوه بر داخل سوریه، در میان جامعه پناهجویان و مهاجران در کشورهایی نظیر ترکیه، لبنان، اردن و آلمان نیز جریان دارد، خاطرنشان کرد که تا کنون بیش از 70 هزار سند در این راستا مورد بررسی و پردازش قرار گرفته است.