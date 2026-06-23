Muhammet İkbal Arslan
23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
ژنو / خبرگزاری آنادولو
کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین، گزارش داده است که اسرائیل با هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی، به نسلکشی و سایر جنایات ادامه میدهد.
در گزارش جدید این کمیسیون که در چارچرب شصت و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، آمده است: مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل عمداً کودکان فلسطینی را در نوار غزه هدف قرار میدهند و مرتکب نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی میشوند؛ در کرانه باختری نیز مرتکب جنایات جنگی میشوند.
این گزارش یادآوری میکند که کمیسیون سال گذشته به این نتیجه رسیده بود که اسرائیل مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان در نوار غزه شده است.
کمیسیون همچنین تأکید میکند که مقیاس شدید و ماهیت سیستماتیک حملات اسرائیل همچنان ادامه دارد و منجر به مرگ، جراحت و آسیبهای بیسابقه کودکان فلسطینی شده است.
در این گزارش آمده است: ما تأکید میکنیم که هدف قرار دادن عمدی کودکان یکی از عناصر کلیدی آشکارکننده نیت نسلکشی مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل برای نابودی کامل یا جزئی فلسطینیان در غزه است.
این گزارش با اشاره به تأثیر منفی آسیبهای شدید جسمی و روحی، ترومای جمعی، بی سرپرستی، جدایی، معلولیت، آوارگی مکرر، گرسنگی و فروپاشی خدمات آموزشی و بهداشتی بر کودکان، خاطرنشان کرد که این وضعیت در طول زندگی کودکان غزه بر آنها تأثیر خواهد گذاشت.