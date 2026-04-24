سازمان جهانی بهداشت: بازسازی بخش سلامت غزه به 10 میلیارد دلار نیاز دارد

Muhammet İkbal Arslan
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
راینهیلده فان دوردت، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمینهای اشغالی فلسطین اعلام کرد که برای بازسازی کامل بخش سلامت نوار غزه به 10 میلیارد دلار بودجه نیاز است.
خسارت واردشده به بخش سلامت در غزه بر اثر حملات اسرائیل حدود 1.4 میلیارد دلار برآورد شده و برای بازسازی این بخش طی ۵ سال آینده حدود 10 میلیارد دلار منابع مالی لازم است.
فان دوردت، در نشست خبری هفتگی دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو که بهصورت آنلاین برگزار شد، درباره وضعیت انسانی و تخریبهای گسترده در نوار غزه توضیح داد و گفت که ابعاد ویرانی در این منطقه «هولناک» است و به بخش بهداشت و درمان غزه طی حملات اسرائیل حدود 1.4 میلیارد دلار آسیب وارد شده است.
او تاکید کرد که بیشتر خانوادههای ساکن غزه در میان آوارها و در چادرها زندگی میکنند و برای تامین ابتداییترین نیازهای خود به کمکهای انسانی وابستهاند.
به گفته او، با وجود اعلام آتشبس، حملات هوایی، بمباران و صدای تیراندازی همچنان ادامه دارد و این وضعیت نشان میدهد غزه همچنان منطقهای ناامن است.
نماینده سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد که بیش از 1800 مرکز درمانی شامل بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانگاهها، داروخانهها و آزمایشگاهها در نوار غزه بهطور کامل یا جزئی تخریب شدهاند.