Muhammet İkbal Arslan
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
ژنو/خبرگزاری آنادولو
نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمینهای اشغالی فلسطین گفت که از آغاز آتشبس در اکتبر 2025 تاکنون دستکم 880 نفر در غزه کشته و بیش از 2600 نفر زخمی شدهاند.
راینهیلده فان د وردت، در نشست خبری هفتگی دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که با وجود آتشبس، حملات و محاصره اسرائیل علیه غزه ادامه دارد و وضعیت در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی همچنان بحرانی است.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به غزه اظهار داشت که شدت ویرانیها همچنان شوکهکننده است و خشونتها متوقف نشدهاند.
نماینده سازمان جهانی بهداشت همچنین اعلام کرد که این نهاد از ابتدای سال جاری 22 حمله به مراکز درمانی غزه را ثبت کرده و در حال حاضر تنها 53 درصد بیمارستانهای غزه بهصورت جزئی فعال هستند.
او همچنین تاکید کرد که محدودیتهای اعمالشده بر ورود تجهیزات و داروهای پزشکی، عملکرد مراکز درمانی را مختل کرده و باید موانع اداری و محدودیتهای دسترسی به داروها و تجهیزات اساسی برداشته شود.