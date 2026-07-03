Muhammet Nazım Taşcı
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، 3 نظامی این کشور در جریان درگیریهای شدید با نیروهای حزبالله در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان زخمی شدند.
این درگیری در استان نبطیه رخ داد و طی آن یک نیروی ذخیره ارتش به شدت و 2 نظامی دیگر به صورت سطحی زخمی شدند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود تیپ «گیواتی» پس از حدود 8 ماه استقرار در مناطق اشغالی جنوب لبنان، به عملیات خود در این منطقه پایان داده است.
همچنین بر اساس گزارشهای رسمی، در تاریخ 28 ژوئن نیز سروان دیوید هازوت، فرمانده دسته در گردان 12 تیپ «گولانی» در درگیری با نیروهای حزبالله کشته شد.