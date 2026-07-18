Mehmet Nuri Uçar
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
نیروی آتشنشانی کویت با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که در جریان عملیاتهای اطفاء حریق در دو نقطهای که در حملات اخیر ایران هدف قرار گرفته بودند، چندین آتشنشان و یک کارمند تاسیسات آسیبدیده زخمی شدند.
بر اساس این بیانیه، زخمیها از محل حادثه خارج و برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند و عملیات اطفاء حریق در هر دو نقطه همچنان ادامه دارد. درباره تلفات یا مجروحان احتمالی در محل دوم جزئیاتی ارائه نشده است.
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت پیشتر اعلام کرده بود که یکی از تاسیسات تولید برق و تصفیه آب در حملات ایران هدف قرار گرفته، دچار آتشسوزی شده و برخی واحدهای تولیدی نیز برای حفظ ایمنی و پایداری شبکه بهطور موقت از مدار خارج شدهاند.