زخمی‌شدن چند آتش‌نشان در پی حملات اخیر ایران به کویت نیروی آتش‌نشانی کویت اعلام کرد که در جریان عملیات‌های مهار آتش‌سوزی پس از حملات اخیر ایران، چندین آتش‌نشان زخمی شدند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

نیروی آتش‌نشانی کویت با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که در جریان عملیات‌های اطفاء حریق در دو نقطه‌ای که در حملات اخیر ایران هدف قرار گرفته بودند، چندین آتش‌نشان و یک کارمند تاسیسات آسیب‌دیده زخمی شدند.

بر اساس این بیانیه، زخمی‌ها از محل حادثه خارج و برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند و عملیات اطفاء حریق در هر دو نقطه همچنان ادامه دارد. درباره تلفات یا مجروحان احتمالی در محل دوم جزئیاتی ارائه نشده است.

وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت پیش‌تر اعلام کرده بود که یکی از تاسیسات تولید برق و تصفیه آب در حملات ایران هدف قرار گرفته، دچار آتش‌سوزی شده و برخی واحدهای تولیدی نیز برای حفظ ایمنی و پایداری شبکه به‌طور موقت از مدار خارج شده‌اند.