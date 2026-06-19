Mücahit Oktay, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
سازمان ملل/ خبرگزاری آنادولو
آنا اوستیگنیوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در نشست شورای امنیت با عنوان «وضعیت خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین»، اظهار داشت که آتشبس اعلامشده در غزه به تضمینی برای امنیت غیرنظامیان تبدیل نشده است.
اوستیگنیوا با استناد به گزارشهای وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون 1005 فلسطینی کشته شدهاند و تنها در بازه زمانی 3 تا 10 ژوئن، 39 فلسطینی جان باخته و 199 تن دیگر زخمی شدهاند.
این دیپلمات روس با اشاره به اینکه اسرائیلیها آشکارا از قصد خود برای تصرف 70 درصد از نوار غزه سخن میگویند، تاکید کرد: «اینگونه اقدامات، اجرای بیشتر طرح ترامپ را به خطر میاندازد و بیفایده بودن مسئولیتپذیری در مذاکرات به بنبست رسیده از سوی طرف فلسطینی را نشان میدهد.»
وی همچنین از تاخیرها، بازرسیهای اضافی کاروانهای امدادی و محدودیتهای اعمالشده بر واردات کالاهای حیاتی به غزه ابراز ناخرسندی کرد.
اوستیگنیوا با بیان اینکه تنها 15 درصد از درخواست کمک بشردوستانه 4.1 میلیارد دلاری برای فلسطین تامین شده است، افزود: «این وضعیت به معنای مجبور شدن شرکا به کاهش خدمات حیاتی است و کودکان بزرگترین قربانیان آن هستند.»
معاون نماینده روسیه در پایان با اشاره به آسیبهای وارده به کودکان در سنین مدرسه تاکید کرد: «ارسال کمکهای بشردوستانه نباید مشروط به برآورده شدن خواستههای سیاسی شود؛ چرا که این امر طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، وظیفه طرفهای درگیر است.»