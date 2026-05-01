ژنو/خبرگزاری آنادولو

یوسری الغول، روزنامه‌نگار و نویسنده فلسطینی با بیان اینکه اگر خبرنگاران بین‌المللی که از ورود به غزه منع شده‌اند بتوانند از نزدیک شرایط این منطقه را ببینند، دچار شوک خواهند شد، گفت: آنچه طی سه سال اخیر در نوار غزه رخ داده در واقع یک نسل‌کشی است.

الغول که برای شرکت در کنفرانس «آینده روزنامه‌نگاری در غزه» در شهر ژنو حضور یافته، در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو، وضعیت شمال غزه را «بسیار وخیم» توصیف کرد و گفت که با وجود ادعای اسرائیل درباره آتش‌بس، هر روز بیش از 10 فلسطینی کشته می‌شوند.

او تأکید کرد که نظامیان اسرائیل بدون توجه به اینکه افراد هدف خبرنگار، پزشک یا غیرنظامی هستند، به سوی آنها تیراندازی می‌کنند و کودکان بسیاری نیز روزانه جان خود را از دست می‌دهند.

به گفته الغول، اسرائیل اغلب خبرنگاران فلسطینی را به ارتباط با گروه‌های مسلح متهم می‌کند، در حالی که خبرنگاران برای تهیه گزارش‌های تحقیقی ناگزیر با افراد مختلف در مناطق گوناگون در تماس هستند و همین موضوع آنان را به هدف حملات تبدیل کرده است.

وی همچنین گفت که جلوگیری اسرائیل از ورود خبرنگاران خارجی به غزه به این دلیل است که در صورت مشاهده مستقیم واقعیت‌های میدانی، افکار عمومی جهان نسبت به وضعیت واقعی این منطقه آگاه خواهد شد.