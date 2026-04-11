روایت کارگر سوری از لحظه هولناک حمله اسرائیل به بیروت: «هنگام نماز بود که خود را در بیمارستان یافتم»

Ethem Emre Özcan, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
در حالی که حملات ارتش اسرائیل به لبنان از 2 مارس 2026 ادامه دارد، بمبارانهای همزمان و بدون هشدار 8 آوریل به مناطق مختلف، به عنوان یکی از شدیدترین حملات تا به امروز ثبت شده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار جانباختگان تنها در این موج از حملات به 357 نفر رسیده و بیش از 1000 نفر نیز زخمی شدهاند.
فراس جاسم، استادکار نقاش که در یک مرکز ورزشی در منطقه «ضاحیه» مشغول کار بود، درباره لحظه حادثه میگوید: «بعدازظهر بود و من در حال خواندن نماز بودم. همین که نماز تمام شد و میخواستم به کارم ادامه دهم، ناگهان خود را در بیمارستان یافتم. وقتی بیدار شدم هیچچیز به یاد نمیآوردم و بعداً به من گفتند که حمله هوایی شده است».
او که اکنون در بیمارستان «زهرانی» تحت درمان است، از جراحات شدید در ناحیه ران چپ، پشت، زیر بغل راست و ضربه به سر رنج میبرد.
وی افزود: «دوستانم در طبقه بالا بودند و من در طبقه پایین؛ به همین دلیل من بیشترین آسیب را دیدم چون انفجار درست در نزدیکی من رخ داد.»
بیمارستانهای بیروت در وضعیت هشدار «محمد شعیتو»، مسئول بخش اورژانس بیمارستان دانشگاهی «رفیق حریری»، در گفتوگو با آنادولو به تشریح وضعیت درمانی پرداخت و گفت: به دلیل از کار افتادن بسیاری از بیمارستانهای اطراف و موج گسترده آوارگان از جنوب و بقاع به بیروت، بار کاری بیمارستانهای دولتی به شدت افزایش یافته است.
وی افزود: تنها در حمله 8 آوریل، حدود 40 مجروح به این بیمارستان منتقل شدند. تیمهای پزشکی بیش از 40 روز است که در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
شعیتو با اشاره به تهدیدات ارتش اسرائیل علیه منطقه «جناح»، تأکید کرد که مسیرهای منتهی به بیمارستان نیز در محدوده تهدید قرار دارند که این موضوع تردد کادر درمان و انتقال بیماران را با دشواری روبرو کرده است.
با وجود شرایط سخت و نبود تضمینهای رسمی برای عدم حمله به بیمارستانها، کادر پزشکی لبنان همچنان بر اساس مسئولیت انسانی خود به ارائه خدمات به صدها مجروح این درگیریها ادامه میدهند.