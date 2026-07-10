بر اساس گزارش رسانه‌های قطری، هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطر برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران و تسهیل ازسرگیری مذاکرات فنی، به تهران سفر کرده است.

رسانه‌های قطری: هیئتی برای دیدار با مقامات ایران راهی تهران شد بر اساس گزارش رسانه‌های قطری، هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطر برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران و تسهیل ازسرگیری مذاکرات فنی، به تهران سفر کرده است.

دوحه / خبرگزاری آنادولو

طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌های قطر، هیئتی از مذاکره‌کنندگان این کشور با هدف کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران و تسهیل از سرگیری مذاکرات فنی به تهران سفر کرده‌ است.

هیئت قطری همچنین با مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد تا در مورد ادامه مذاکرات گسترده‌تر بین طرفین گفت‌وگو کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات با هماهنگی ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود.

محور مذاکرات شامل اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران و اختلافات ناوبری در تنگه هرمز است.

آمریکا و ایران در 14 ژوئن یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که یک دوره مذاکره 60 روزه برای توافق نهایی را تعیین می‌کرد.

ارتش ایالات متحده در 8 ژوئیه حملات جدیدی علیه ایران انجام داد و ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای همسایه تلافی کرد.