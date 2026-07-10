Ali Altunkaya
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
دوحه / خبرگزاری آنادولو
طبق اخبار منتشر شده در رسانههای قطر، هیئتی از مذاکرهکنندگان این کشور با هدف کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران و تسهیل از سرگیری مذاکرات فنی به تهران سفر کرده است.
هیئت قطری همچنین با مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد تا در مورد ادامه مذاکرات گستردهتر بین طرفین گفتوگو کند.
گزارشها حاکی از آن است که مذاکرات با هماهنگی ایالات متحده آمریکا انجام میشود.
محور مذاکرات شامل اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، تشدید تنشها بین واشنگتن و تهران و اختلافات ناوبری در تنگه هرمز است.
آمریکا و ایران در 14 ژوئن یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کردند که یک دوره مذاکره 60 روزه برای توافق نهایی را تعیین میکرد.
ارتش ایالات متحده در 8 ژوئیه حملات جدیدی علیه ایران انجام داد و ایران با هدف قرار دادن پایگاههای ایالات متحده در کشورهای همسایه تلافی کرد.