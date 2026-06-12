Muhammet Nazım Taşcı
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شبکه دولتی اسرائیل (KAN) گزارش داد که یکی از کشورهای منطقه که نام آن فاش نشده، در جریان حملات اخیر اسرائیل به ایران، حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی بسته است.
بر اساس این گزارش، این کشور در عملیاتهای پیشین همکاری مشابهی با اسرائیل داشته، اما تصمیم اخیر آن برای بستن حریم هوایی، مقامات اسرائیلی را غافلگیر کرده است.
در این گزارش آمده است که تلآویو انتظار داشت همکاریهای گذشته میان دو طرف ادامه یابد و به همین دلیل برای چنین تصمیمی آمادگی نداشت.
طبق این گزارش، اسرائیل تصمیم این کشور منطقه برای بستن حریم هوایی را حامل پیامی سیاسی ارزیابی میکند.
این تحولات پس از آن رخ داد که ارتش اسرائیل 7 ژوئن با وجود آتشبس، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. مقامهای ایرانی در واکنش به این حمله، وعده پاسخ متقابل دادند.
در همان روز، چندین موج حملات موشکی از سوی ایران به سمت اسرائیل انجام شد که موجب به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرهای شمالی این کشور شد. ارتش اسرائیل نیز از حمله به اهدافی در غرب و مرکز ایران خبر داد و تهران با شلیک موشک به این حملات پاسخ داد.
بر اساس گزارشها، دو طرف از 8 ژوئن حملات متقابل را متوقف کردهاند.