Zein Khalil, Gülşen Topçu
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیل مدعی شدند حزبالله لبنان روز گذشته دستکم 40 پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کرده که در میان آنها یک پهپاد پیشرفته مجهز به سامانههای نوری پیچیده نیز وجود داشته است.
بر اساس گزارش شبکه اسرائیلی « KAN»، بخشی از این پهپادها رهگیری شده اما تعدادی دیگر با اصابت به اهداف، خسارات قابلتوجهی وارد کردهاند.
در این میان، یک پهپاد پیشرفته که شناسایی آن دشوار عنوان شده، در منطقه «کریاتشمونا» سقوط کرده است.
گفته میشود این پهپاد دارای ویژگیهایی از جمله مقاومت در برابر حملات سایبری، دشواری در رهگیری و قابلیت مانور در فضاهای محدود مانند داخل ساختمانهاست و میتواند تا 5 کیلوگرم مواد منفجره حمل کند و بردی چند ده کیلومتری داشته باشد.
وبسایت «Globes» نیز گزارش داد حزبالله در دوره اخیر از پهپادهای نوع «FPV» برای هدف قرار دادن تانکها و خودروهای زرهی اسرائیل در جنوب لبنان استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، این پهپادها که بهصورت «انتحاری» عمل میکنند، با هدایت مستقیم اپراتور از طریق تصاویر زنده دوربین، توانایی مانور بالا داشته و با سرعت به اهداف برخورد میکنند.
همچنین ادعا شده این فناوری با الهام از جنگ اوکراین توسعه یافته و در برخی موارد با کابل فیبر نوری هدایت میشود که آن را در برابر اختلالات رادیویی و تلاش برای سرنگونی مقاوم میسازد.