وزرای خارجه عربستان و پاکستان طی مکالمه تلفنی، روند مذاکرات اخیر میان ایالات متحده آمریکا و ایران در دوحه قطر را مورد ارزیابی قرار دادند.

رایزنی وزرای خارجه عربستان سعودی و پاکستان درباره مذاکرات آمریکا و ایران وزرای خارجه عربستان و پاکستان طی مکالمه تلفنی، روند مذاکرات اخیر میان ایالات متحده آمریکا و ایران در دوحه قطر را مورد ارزیابی قرار دادند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان گفت‌وگو کرده است.



در این تماس، آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه دور اخیر که روز سه‌شنبه گذشته در دوحه برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.



طرفین از پیشرفت‌های مثبت حاصل شده در این گفت‌وگوها ابراز خرسندی کرده و ابراز امیدواری کردند که این مذاکرات به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و جامع برای بحران‌های منطقه منجر شود.

روز چهارشنبه، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در اظهاراتی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد که رایزنی‌های هیئت ایرانی در دوحه تنها به دیدارهای دوجانبه با هیئت‌های قطر و پاکستان محدود بوده و این هیئت هیچ نشستی با طرف آمریکایی نداشته است.



وی توضیح داد که محور مذاکرات دوحه، بررسی سازوکارهای اجرایی مفاد «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد»، به‌ویژه در خصوص پرونده لبنان و دارایی‌های مسدود شده بوده است.

روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نشستی به درخواست ایران در دوحه برگزار خواهد شد. در مقابل، تهران تأکید کرد که تا زمانی که مفاد توافق‌نامه 14 ژوئن 2026 اجرا نشود، هیچ دیداری با هیئت آمریکایی انجام نخواهد داد.

ایران و ایالات متحده در 18 ژوئن گذشته به تفاهم‌نامه‌ای دست یافتند که شامل توقف درگیری‌ها، رفع محاصره دریایی آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز می‌شود. مسدود شدن این آبراه استراتژیک پیشتر منجر به افزایش قیمت جهانی نفت و گاز و بالا رفتن نرخ تورم شده بود.

