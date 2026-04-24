وزیر خارجه مصر و رئیس پارلمان لبنان درباره حملات اسرائیل به لبنان به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر و رئیس پارلمان لبنان درباره حملات اسرائیل وزیر خارجه مصر و رئیس پارلمان لبنان درباره حملات اسرائیل به لبنان به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، تحولات مربوط به حملات اسرائیل به لبنان را بررسی کرد.

بر اساس بیانیه رسمی ریاست‌جمهوری مصر، عبدالعاطی در این گفت‌وگو بر ضرورت پایبندی اسرائیل به آتش‌بس و توقف هرگونه اقدام نقض‌کننده آن تاکید و همچنین خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق اشغالی لبنان شد.

وزیر خارجه مصر در ادامه بر اهمیت افزایش تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تبدیل آتش‌بس فعلی به توافقی پایدار و جامع تأکید کرد؛ توافقی که زمینه بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان را فراهم کند.

گفتنی است، ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده و طی این حملات چندین منطقه در جنوب این کشور را اشغال کرده است.

دولت لبنان اعلام کرده است که در این مدت شمار آوارگان داخلی به بیش از یک میلیون و 162 هزار نفر رسیده است. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده، به مدت سه هفته دیگر تمدید شده است.