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15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
سربازان ذخیره و فرماندهان شرکتکننده در حملات جنوب لبنان در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تأکید کردند که تیپها و گردانهای ارتش اسرائیل به اتمام رسیدهاند و تعداد رسمی گزارششده سربازان در حال خدمت، منعکسکننده واقعیت میدانی نیست.
در این گزارش آمده است که کشته شدن سربازان و فرماندهان اسرائیلی در جنوب لبنان در مورد وضعیت فعلی ارتش، با تصویری که تصمیمگیرندگان سیاسی و نظامی ترسیم میکنند، فاصله زیادی دارد.
تانکهای متعدد اسرائیلی در جنوب لبنان به طور کامل نابود یا آسیب دیدهاند که نشاندهنده کمبود خودروهای زرهی کافی و در نتیجه، تعداد کم سربازان فراخوانده شده برای خدمت است.
- میزان ثبتنام در ارتش اسرائیل منعکسکننده واقعیت میدانی نیست
فرماندهی ارتش اسرائیل با فراخواندن سربازان کمتر از حد نیاز، میزان ثبتنام را روی کاغذ بالا نگه میدارد.
در این گزارش تأکید شد که بخش قابل توجهی از پرسنل نظامی که رسماً به عنوان "در حال انجام وظیفه" ذکر شدهاند، بهدلیل خستگی و مشکلات شخصی ناشی از حملات، نمیتوانند مدت طولانی در میدان نبرد باقی بمانند و این امر، کاهش قدرت در واحدها را بیشتر تشدید میکند.
یک فرمانده اسرائیلی با تأکید بر "خلأ" واحدهای ذخیره، اظهار داشت: «هیچ گردان کامل یا گروهان واقعی وجود ندارد. مردم و تصمیمگیرندگان صحبتهایی در مورد تیپهای کاملاً عملیاتی در لبنان میشنوند، اما در میدان، نیروی نظامی بسیار کوچکتری وجود دارد. سربازان بسیار کمتر، تانکها و خودروهای زرهی بسیار کمتری».
این فرمانده اسرائیلی در گفتگو با رادیو ارتش ادامه داد: «بعضی از بخشهای سیستم نظامی ذخیره عملاً در نقطه شکست قرار دارند. واحدهایی وجود دارند که بهتر یا بدتر عمل میکنند، همه تمام تلاش خود را میکنند، اما ادامه دادن به این شکل بسیار دشوار است».