رئیس‌جمهور لبنان با تاکید بر لزوم محدود شدن مسلح بودن به نهادهای دولتی، خواستار وحدت ملی شد.

رئیس‌جمهور لبنان: سلاح باید در انحصار دولت باشد رئیس‌جمهور لبنان با تاکید بر لزوم محدود شدن مسلح بودن به نهادهای دولتی، خواستار وحدت ملی شد.

بیروت / خبرگزاری آنادولو

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، اعلام کرد این کشور یا باید به ساختاری دست یابد که سلاح تنها در اختیار دولت باشد، یا همچنان "گروگان منطق شبه‌نظامی" باقی خواهد ماند.

بر اساس بیانیه نهاد ریاست‌جمهوری لبنان، عون به مناسبت چهل‌وهشتمین سالگرد کشته شدن طونی سلیمان فرنجیه، سیاستمدار اسبق، اعضای خانواده و همراهانش پیامی منتشر کرد.

رئیس‌جمهور لبنان در این پیام نوشت: لبنان یا در چارچوبی متحد خواهد شد که سلاح در انحصار دولت باشد، یا گروگان منطق شبه‌نظامی باقی خواهد ماند.

عون با بیان اینکه لبنان در مقطع حساسی قرار دارد، تأکید کرد که شکاف‌های فرقه‌ای و منطقه‌ای نمی‌تواند راه‌حلی برای مشکلات پیش روی این کشور ارائه دهد.

وی افزود: وحدت ملی تنها با شعار تقویت نمی‌شود، بلکه باید بر شفافیت، عدالت و رفتار برابر با همه اقشار جامعه استوار باشد.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین اعلام کرد به تلاش برای ساختن لبنانی پایبند به حاکمیت قانون ادامه خواهد داد؛ کشوری که همه شهروندان در آن آزاد و برابر زندگی کنند.

