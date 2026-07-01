Nazenin Alp
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران که در رأس هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده است، صبح امروز با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در دوحه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، علی صالحآبادی، سفیر ایران در قطر و حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک، از جمله روند اجرای یادداشت تفاهم، چالشها و موانع موجود در مسیر اجرای آن و راهکارهای تسریع در اجرای مفاد این یادداشت، بهویژه در ارتباط با لبنان، گفتوگو کردند.
همچنین گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مورد اهتمام مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
پس از این دیدار، نشست سهجانبه مذاکرهکنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان با محور بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم برگزار شد.
غریبآبادی پس از پایان این نشستها در جمع خبرنگاران گفت که گفتوگوهای امروز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم متمرکز بوده است.
وی درباره آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی نیز اظهار داشت که کارگروههای پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی تشکیل شدهاند، اما هنوز هیچ مذاکرهای در قالب این کارگروهها آغاز نشده است.
به گفته غریبآبادی، رایزنیها برای تعیین زمان و محل برگزاری مذاکرات از طریق میانجیها ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، مذاکرات این کارگروهها آغاز خواهد شد.