دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری دفتر سیاسی حماس با عراقچی در تهران

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمد اسماعیل درویش، رئیس شورای رهبری حماس و تعدادی از اعضای ارشد این جنبش که برای شرکت در مراسم تشییع آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران به تهران سفر کرده‌اند، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کردند.

به گزارش «ایرنا»، اعضای هیات نمایندگی جنبش حماس با ارائه گزارشی از شرایط بسیار غیرانسانی تحمیل شده بر ملت فلسطین در نوار غزه و نیز ادامه جنایات اسرائیل در کرانه باختری، سکوت و بی‌عملی مجامع بین‌المللی در قبال نسل‌کشی فلسطینیان را فاجعه‌بار خوانده و بر ضرورت اقدام عاجل از سوی جامعه جهانی برای توقف این جنایات و محاکمه و مجازات اسرائیل تاکید کردند.