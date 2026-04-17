رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و طوفان ارهورمان، رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در استانبول دیدار کردند.

دیدار رئیس‌جمهور اردوغان با ارهورمان در استانبول رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و طوفان ارهورمان، رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در استانبول دیدار کردند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با طوفان ارهورمان، رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در استانبول دیدار و گفت‌وگو کرد.

اردوغان طی مراسمی رسمی در دفتر ریاست جمهوری دلماباغچه از ارهورمان استقبال کرد. پس از معرفی هیئت‌های مربوطه، دیدار رسمی آغاز شد.

در این دیدار، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در سیاست خارجی و امنیت نیز حضور داشتند.