دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد همزمان با هزارمین روز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، خسارات مستقیم وارد شده به 15 بخش حیاتی از جمله مسکن، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها بر اساس برآوردهای اولیه به حدود 80 میلیارد دلار رسیده است.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه: خسارات مستقیم جنگ در 15 بخش حیاتی به 80 میلیارد دلار رسید دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد همزمان با هزارمین روز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، خسارات مستقیم وارد شده به 15 بخش حیاتی از جمله مسکن، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها بر اساس برآوردهای اولیه به حدود 80 میلیارد دلار رسیده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دفتر رسانه‌ای دولت غزه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه حملات اسرائیل طی هزار روز گذشته، 15 بخش حیاتی نوار غزه متحمل حدود 80 میلیارد دلار خسارت مستقیم شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، بخش مسکن با حدود 34 میلیارد دلار بیشترین میزان خسارت را متحمل شده است. همچنین بخش‌های بهداشت و خدمات شهری و شهرداری‌ها هر کدام حدود 6 میلیارد دلار خسارت دیده‌اند.

در این بیانیه آمده است که بخش‌های تجارت و لوازم و اثاثیه منازل هر یک حدود 5 میلیارد دلار، صنایع، کشاورزی و آموزش نیز هر کدام حدود 4 میلیارد دلار خسارت مستقیم متحمل شده‌اند.

همچنین خسارت وارد شده به زیرساخت‌های ارتباطات و اینترنت و نیز بخش حمل‌ونقل هر یک حدود 3 میلیارد دلار برآورد شده است.

بخش‌های برق و گردشگری و هتلداری نیز هر کدام حدود 2 میلیارد دلار و بخش‌های امور دینی و رسانه نیز هر یک حدود یک میلیارد دلار خسارت مستقیم دیده‌اند.

