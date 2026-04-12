خسارت سنگین جنگ به صنعت هوانوردی ایران؛ حمله به ۷ فرودگاه و نابودی ده‌ها هواپیمای مسافربری در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ۷ فرودگاه این کشور از جمله مهرآباد تهران و چند فرودگاه دیگر هدف حملات قرار گرفته و علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها، ده‌ها هواپیمای مسافربری نیز منهدم یا از چرخه پروازی خارج شده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، ۷ فرودگاه این کشور از جمله مهرآباد تهران، تبریز، کاشان، ارومیه، خرم‌آباد و همچنین فرودگاه‌های بهرام و آزمایش در تهران بارها هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

به گزارش «ایلنا» به نقل از برخی منابع و گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، این حملات علاوه بر وارد کردن خسارت به زیرساخت‌هایی همچون باندهای پروازی، برج‌های مراقبت و آشیانه‌ها، موجب انهدام کامل یا خروج از چرخه پروازی ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری نیز شده است.

سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده همچنان در حال جمع‌بندی میزان دقیق خسارات وارده به فرودگاه‌ها و ناوگان مستقر در آنهاست؛ با این حال، برخی برآوردها نشان می‌دهد میزان آسیب به هواپیماهای مسافربری از خسارات واردشده به هواپیماهای نظامی بیشتر بوده است.

گزارش‌های غیررسمی از انهدام کامل حدود ۲۰ فروند هواپیمای مسافربری و آسیب به حدود ۴۰ فروند دیگر حکایت دارد؛ موضوعی که به‌طور مستقیم زیرساخت‌های صنعت گردشگری کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

شرکت‌های هواپیمایی «ماهان»، «ایران‌ایر» و «زاگرس» از جمله ایرلاین‌هایی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، اعلام کرد که خسارات ناشی از عدم‌النفع شرکت‌ها در دوره سفرهای نوروزی روزانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و مجموع این خسارات طی ۴۰ روز جنگ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: این رقم تنها مربوط به کاهش درآمد ناشی از لغو یا کاهش پروازهاست و در صورت احتساب خسارات وارده به زنجیره خدمات مرتبط با صنعت هوانوردی، از جمله شرکت‌های تعمیر و نگهداری و خدمات‌رسان، میزان واقعی خسارات به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

اسعدی سامانی همچنین اظهار داشت: در ایام نوروز حدود ۱۴۰ فروند هواپیما برای جابه‌جایی مسافران آماده شده بود که هر یک به‌طور میانگین روزانه ۶ پرواز با ظرفیت حدود ۱۲۰ مسافر انجام می‌دادند، اما از دست رفتن این ظرفیت خسارات قابل توجهی به صنعت هوانوردی و گردشگری ایران وارد کرده است.

کارشناسان همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان هوایی ایران تأکید می‌کنند که پیش از این نیز از مجموع ۳۲۱ فروند هواپیمای مسافربری موجود، تنها ۱۶۲ فروند فعال بوده و بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده است.

بر این اساس، با از دست رفتن یا خروج حدود ۶۰ فروند هواپیمای مسافربری از چرخه پروازی در جریان جنگ اخیر، فشار مضاعفی بر صنعت حمل‌ونقل هوایی و گردشگری کشور وارد شده و دستیابی به اهدافی همچون جذب ۱۵ میلیون گردشگر، نیازمند توسعه جدی ناوگان هوایی خواهد بود.

