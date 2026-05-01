خروج 37 بیمار و مجروح از غزه برای مداوا در خارج از نوار

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنادولو، در مجموع 93 فلسطینی شامل 37 بیمار و مجروح و 56 همراه، با عبور از گذرگاه مرزی رفح که تحت محدودیتهای شدید اسرائیل قرار دارد، جهت تکمیل روند درمان به خارج از نوار غزه منتقل شدند.
آمبولانسهای حامل این افراد از بیمارستان توانبخشی پزشکی هلالاحمر فلسطین در خانیونس واقع در جنوب غزه حرکت کرده و پس از طی مسیر به مرز رفح رسیدند.
رائد النمس، سخنگوی هلالاحمر فلسطین در گفتگو با خبرگزاری آنادولو تأکید کرد که این عملیات بخشی از تلاشهای مستمر بهداشتی با هدف نجات جان مجروحان و بیماران بدحال است.
النمس همچنین اظهار داشت که در حال حاضر حدود 18 هزار بیمار و مجروح در غزه نیاز مبرم به درمان در خارج از این منطقه دارند؛ با این حال به دلیل محدودیتهای اعمال شده از سوی اسرائیل در گذرگاههای مرزی، تعداد افرادی که موفق به خروج میشوند در مقایسه با حجم نیازهای موجود بسیار ناچیز است.