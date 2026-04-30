حمله پهپادی حزب‌الله به یک خودرو در اسرائیل یک پهپاد پرتاب شده توسط حزب‌الله مستقیماً به یک خودرو در شمال اسرائیل اصابت کرد.

قدس / خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک پهپاد در منطقه شومیرا در شمال این کشور شناسایی شده است.

در این بیانیه آمده است که آژیرهای خطر در شمال اسرائیل به دلیل ترکش‌هایی که احتمالاً از موشک به زمین افتاده‌اند، به صدا درآمده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که پس از به صدا درآمدن آژیرها در 15 شهرک، یک پهپاد مستقیماً به یک خودرو در منطقه شومیرا برخورد کرده و صدای انفجار مهیبی شنیده شده است.

در این گزارش آمده است که خودرو آتش گرفته، دود بلند شده، اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است.