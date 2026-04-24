حمله پهپادی از خاک عراق به دو پاسگاه مرزی کویت

Ali Semerci
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سرهنگ سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، با صدور بیانیهای اعلام کرد که صبح امروز دو پاسگاه مرزی در خاک این کشور توسط هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) اعزامی از عراق مورد حمله قرار گرفتهاند.
عطوان در تشریح جزئیات این حادثه افزود: این حمله توسط دو پهپاد حامل مواد منفجره که از خاک عراق ارسال شده بودند، انجام شده است.
وی همچنین ادعا کرد که این پهپادها از طریق کابل فیبر نوری هدایت میشدند.
سخنگوی وزارت دفاع کویت در ادامه گزارش داد که این حملات تنها منجر به بروز خسارات مادی شده و خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی یا جراحتی در میان نیروهای مرزبانی به همراه نداشته است.