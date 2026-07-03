حمله پهپادی ارتش اسرائیل به کودکان در غزه 1 کشته برجای گذاشت در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل به 2 کودک در شرق شهر غزه، 1 کودک فلسطینی کشته و 1 تن دیگر زخمی شد.