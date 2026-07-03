حمله پهپادی ارتش اسرائیل به کودکان در غزه 1 کشته برجای گذاشت

Ekrem Biçeroğlu, Hosni Nedim
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
غزه/خبرگزاری آنادولو
اداره کل دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل به 2 کودک در شرق شهر غزه، 1 کودک فلسطینی کشته و 1 تن دیگر زخمی شد.
این کودکان از خانواده «توتاح» بوده و هنگام پر کردن ظرفهای آب در پشت مسجد عمری هدف قرار گرفتهاند.
وزارت بهداشت غزه نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرده است که با وجود اجرای توافق آتشبس از تاریخ 10 اکتبر 2025، حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار اعلام شده توسط این وزارتخانه، از زمان آغاز این توافق تاکنون 1059 فلسطینی کشته و 3429 نفر دیگر مجروح شدهاند.