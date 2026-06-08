معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد.

حمله هوایی اسرائیل به پتروشیمی کارون ماهشهر معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد.

به گزارش (ایرنا) حیاتی ابراز داشت: «در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به پتروشیمی کارون ماهشهر هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است».

وی افزود: خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد.

در این راستا روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل، دستور خروج اضطراری کلیه کارکنان روزکار از این منطقه صادر شده است.

در این اطلاعیه تاکید شد: نیروهای عملیاتی مستقر در واحدهای پتروشیمی مشمول این دستور نیستند و طبق روال قبل به فعالیت‌های خود در منطقه ادامه خواهند داد.