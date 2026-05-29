حمله هوایی اسرائیل به مرکز شهر غزه در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به محدوده خیابان یرموک در مرکز شهر غزه، دست‌کم پنج نفر زخمی شدند.

نوار غزه/ خبرگزاری آنادولو

این حمله همچنین باعث آتش‌سوزی در چند انبار در منطقه شده است. به گفته این نهاد، نیروهای امدادی موفق شدند آتش را مهار کرده و از گسترش آن به مناطق اطراف جلوگیری کنند.

همزمان، حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها از وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌ها، در دومین روز عید قربان نیز حملات اسرائیل به نقاط مختلف غزه به کشته شدن سه فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شده بود.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرده است که از زمان اجرای توافق آتش‌بس تاکنون، حدود 910 فلسطینی در حملات اسرائیل جان باخته و 2 هزار و 747 نفر زخمی شده‌اند.



همچنین بنا بر آمار منتشر شده از سوی منابع فلسطینی، از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 تاکنون، بیش از 72 هزار فلسطینی که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، کشته و بیش از 172 هزار نفر زخمی شده‌اند.

