حمله هوایی اسرائیل به مرکز بهداشتی در جنوب لبنان؛ 4 نفر جان باختند

Ekrem Biçeroğlu, Halil Silahşör
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگندههای ارتش اسرائیل در ساعات شب، یک مرکز بهداشتی وابسته به «هیئت سلامت اسلامی» را در شهرک «حناویه» از توابع شهر صور در جنوب لبنان هدف حمله هوایی قرار دادند.
در این حمله 4 نفر جان خود را از دست دادند و ۲ تن از کادر درمان نیز مجروح شدند.
این حمله در حالی صورت میگیرد که پیشتر توافق آتشبس اعلام شده بود.
طبق آخرین دادههای وزارت بهداشت لبنان، شمار جانباختگان حملات اسرائیل از تاریخ 2 مارس تا لحظه انتشار این گزارش، به 3,089 نفر افزایش یافته است.